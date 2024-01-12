В центрі Києва загорівся припаркований автомобіль BMW, фото

На Володимирській зайнявся припаркований легковик BMW.

У Шевченківському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі. Як зазначили у Головне управління ДСНС України у місті Києві, повідомлення про пожежу по вулиці Володимирській надійшло сьогодні о 13:42.

Як розповіли рятувальники, займання сталося у моторному відсіку припаркованого легкового автомобіля BMW.

Жертв та постраждалих немає.

Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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