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Перевірки під капотом: які нововведення чекають власників авто при розмитненні в Дії

17:32, 12 січня 2024
Розмитнення в Дії – це перший крок до автоматизації митниці, зменшивши ризики корупції.
Перевірки під капотом: які нововведення чекають власників авто при розмитненні в Дії
Джерело фото: Дія
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», до парламенту був внесений законопроект 10380, який вводить розмитнення легкових авто через портал «Дія» та запроваджує підстави для коригування митної вартості вживаних автомобілів. 

Відповідно до нововведень, Міністерство цифрової трансформації на базі даних митниці створить Базу даних митних вартостей, що міститиме інформацію про нові автомобілі, ввезені після 2007 року. Ця інформація буде деталізованою і включатиме марку, модель, тип, об'єм двигуна та рік випуску транспортних засобів. На основі цих даних розраховуватиметься вартість розмитнення вживаних авто.

Якщо ви ввозите автомобіль до України, митниця буде передавати запит до Мінцифри, в якому вказуватимуться марка вашого транспортного засобу, модель, рік випуску, тип і об'єм двигуна. На основі цих даних Мінцифра знаходитиме новий автомобіль із схожими параметрами, враховуючи його вік, і відправлятиме митниці скориговану митну вартість.

Цей інноваційний сервіс дозволить спростити процедуру розмитнення, виключивши людський фактор та зменшивши ризики корупції. Зокрема, система Дія буде допомагати заповнювати митні декларації, автоматично підтягуючи більшість необхідних даних за VIN-кодом.

Автори законопроекту вважають цей крок першим у напрямку повної автоматизації митниці, і вони сподіваються на підтримку депутатів для подальшого впровадження нових сервісів, спрямованих на покращення митничних процесів.

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