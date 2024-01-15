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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

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Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

07:50, 15 січня 2024
Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.
Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду
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Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Касаційного господарського суду ВС щодо застосування пункту 1 частини першої статті 8 Закону «Про судовий збір», яка встановлює перелік умов для звільнення, зменшення розміру, відстрочення чи розстрочення сплати судового збору, визначивши, що положення цієї норми Закону можуть бути застосовані за загальним правилом як до позивача, так і до відповідача – фізичної особи за наявності відповідної підстави, визначеної зазначеною нормою.

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем (у разі подання нею апеляційної чи касаційної скарги), без дослідження судом доказів, якими відповідач обґрунтовує наявність підстав для застосування пункту 1 частини першої статті 8 Закону України «Про судовий збір», завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду.

Тож, відповідач у справі може за певних обставин (дійсної неспроможності сплатити судовий збір, підтвердженої належними доказами) бути звільненим від сплати судового збору або його сплата може бути відстрочена чи розстрочена, розмір судового збору може бути зменшений судом.

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 29 листопада 2023 року по справі № 906/308/20 виснувала, що положення пункту 1 можуть бути застосовані і до відповідача - фізичної особи за наявності відповідної підстави.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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