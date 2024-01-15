Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения Кассационного хозяйственного суда ВС относительно применения пункта 1 части первой статьи 8 Закона «О судебном сборе», устанавливающей перечень условий для увольнения, уменьшения размера, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора, определив, что положения этой нормы Закона могут быть применены по общему правилу как к истцу, так и к ответчику – физическому лицу при наличии соответствующего основания, определенного указанной нормой.

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком (в случае подачи им апелляционной или кассационной жалобы), без исследования судом доказательств, по которым ответчик обосновывает наличие оснований для применения пункта 1 части первой статьи 8 Закона Украины «О судебном сбор», наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду.

Поэтому ответчик по делу может при определенных обстоятельствах (действительной несостоятельности уплатить судебный сбор, подтвержденной надлежащими доказательствами) быть освобожденным от уплаты судебного сбора или его уплата может быть отсрочена или рассрочена, размер судебного сбора может быть уменьшен судом.

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 29 ноября 2023 г. по делу № 906/308/20 учредила, что положения пункта 1 могут быть применены и к ответчику - физическому лицу при наличии соответствующего основания.

Детальнее с текстом постановления БП ВС можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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