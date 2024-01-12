Проверки под капотом: какие нововведения ждут владельцев авто при растаможке в Дії

Растаможка в Дії – это первый шаг к автоматизации таможни, уменьшив риски коррупции.

Источник фото: Дия

Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", в парламент был внесен законопроект 10380, который вводит растаможку легковых авто через портал "Дія" и вводит основания для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей.

Согласно нововведениям, Министерство цифровой трансформации на базе данных таможни создаст Базу данных таможенных стоимостей, содержащую информацию о новых автомобилях, ввезенных после 2007 года. Эта информация будет детализированной и будет включать марку, модель, тип, объем двигателя и год выпуска транспортных средств. На основе этих данных будет рассчитываться стоимость растаможки подержанных авто.

Если вы ввозите автомобиль в Украину, таможня будет передавать запрос в Минцифры, в котором будут указываться марка вашего транспортного средства, модель, год выпуска, тип и объем двигателя. На основе этих данных Минцифра будет находить новый автомобиль с похожими параметрами, учитывая его возраст, и отправлять таможне скорректированную таможенную стоимость.

Этот инновационный сервис позволит упростить процедуру растаможки, исключив человеческий фактор и уменьшив риски коррупции. В частности, система Дія будет помогать заполнять таможенные декларации, автоматически подтягивая большинство необходимых данных по VIN-коду.

Авторы законопроекта считают этот шаг первым в направлении полной автоматизации таможни, и они надеются на поддержку депутатов для дальнейшего внедрения новых сервисов, направленных на улучшение таможенных процессов.

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