В центре Киева загорелся припаркованный автомобиль BMW, фото

В Шевченковском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в автомобиле. Как отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре по улице Владимирской поступило сегодня в 13:42.
Как рассказали спасатели, возгорание произошло в моторном отсеке припаркованного легкового автомобиля BMW.
Жертв и пострадавших нет.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
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