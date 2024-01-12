В центре Киева загорелся припаркованный автомобиль BMW, фото

На Владимирской занялась припаркованная легковушка BMW.

В Шевченковском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в автомобиле. Как отметили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре по улице Владимирской поступило сегодня в 13:42.

Как рассказали спасатели, возгорание произошло в моторном отсеке припаркованного легкового автомобиля BMW.

Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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