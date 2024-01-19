У Держпраці пояснили, як оплачувати роботу у вихідні дні під час воєнного стану

Під час війни не застосовуються способи компенсації за роботу у вихідний день.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, як оплачувати роботу у вихідні дні під час воєнного стану.

Так, відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" у період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 (тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів), частини першої статті 65, частин третьої - п'ятої статті 67 та статей 71-73 (святкові і неробочі дні) Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП).

Таким чином, не застосовуються способи компенсації за роботу у вихідний день, передбачені статтею 72 КЗпП.

У разі роботи працівника у вихідний день оплата здійснюється за фактично виконану роботу, як у робочий день.

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