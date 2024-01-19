В Гоструда объяснили, как оплачивать работу в выходные дни во время военного положения

Во время войны не используются способы компенсации за работу в выходной день.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, как оплачивать работу в выходные дни во время военного положения.

Так, в соответствии с частью шестой статьи 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения не применяются нормы статьи 53 (длительность работы накануне праздничных, нерабочих и выходных дней), части первой статьи 65, частей третьей - пятой статьи 67 и статей 71-73 (праздничные и нерабочие дни) Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ).

Таким образом, не применяются способы компенсации за работу в выходной день, предусмотренные статьей 72 КЗоТ.

В случае работы работника в выходной день оплата производится за фактически проделанную работу, как в рабочий день.

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