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Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

15:19, 19 января 2024
В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.
Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения
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Высший совет правосудия 19 января сообщил, какие дисциплинарные производства в отношении судей по состоянию на январь 2024 года являются приоритетными для рассмотрения Высшим советом правосудия.

Так, ВСП отметил, что в приоритете следующие дисциплинарные производства относительно судей: 

  • если следствием дисциплинарного производства может стать освобождение судьи от должности по основаниям, определенным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины;
  • в случае если судья, который обратился с заявлением об отставке, может быть уволен с должности по основаниям, определенным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины;
  • в отношении судьи, квалификационное оценивание которого было остановлено ​​в связи с рассмотрением дисциплинарной жалобы;
  • в отношении судьи, относительно которого Высшей квалификационной комиссией судей Украины внесена рекомендация о назначении по результатам конкурса на занятие вакантной должности судьи, перевода, если следствием может быть освобождение судьи от должности по основаниям, определенным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины; 

если в жалобе приведены сведения о действиях судьи, вызвавших значительный общественный резонанс;

По мнению Совета правосудия, определение приоритетности дисциплинарных производств «объективно необходимо», а также «внедряет понятный механизм порядка рассмотрения дисциплинарных дел, которые накопились за период, когда Высший совет правосудия не осуществлял дисциплинарной функции».

Напомним, 18 января 2024 года Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы Государственной судебной администрации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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