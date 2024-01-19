Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

Вища рада правосуддя 19 січня повідомила, які дисциплінарні провадження щодо суддів станом на січень 2024 року є пріоритетними для розгляду Вищою радою правосуддя.

Так, ВРП зазначила, що в пріоритеті є наступні дисциплінарні провадження щодо суддів:

якщо наслідком може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;

щодо судді, який звернувся із заявою про відставку, якщо наслідком може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;

щодо судді, кваліфікаційне оцінювання якого зупинено у зв’язку з розглядом дисциплінарної скарги;

щодо судді, стосовно якого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України внесена рекомендація про призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади судді, переведення, якщо наслідком може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;

якщо у скарзі наведені відомості про дії судді, що викликали значний суспільний інтерес;

На думку Ради правосуддя, визначення пріоритетності дисциплінарних проваджень «є об’єктивно необхідним», а також «запроваджує зрозумілий механізм порядку розгляду дисциплінарних справ, які накопичилися за період, коли Вища рада правосуддя не здійснювала дисциплінарної функції».

Нагадаємо, 18 січня 2024 року Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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