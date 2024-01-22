У США подружжя шість років ховало в домі тіло померлого батька, щоб отримувати його пенсію

Пенсія та виплати соціального страхування, «отримані» чоловіком протягом шести років після його смерті, склали 216 067 доларів.

Джерело фото: news.sky.com

Подружжю з Канзасу (США) висунули звинувачення у шахрайському отриманні понад 216 тисяч доларів у вигляді пенсійних виплат від імені померлого родича, коли вони ховали його тіло у своєму домі протягом шести років. Про це пише «АР News».

Як зазначає влада штату, цифрові записи кардіостимулятора Майка Керролла свідчать, що він помер у 2016 році, коли йому був 81 рік. Однак його тіло правоохоронці виявили лише у 2022 році – після того, як його зять Кірк Ріттер подзвонив у поліцію, щоб повідомити про його смерть.

За словами прокурорів, 61-річна дочка і 61-річний зять Керролла отримували його пенсію в той час, коли його тіло «муміфікувалося» на ліжку в будинку, яким він володів.

Члени родини розповіли виданню «Kansas City Star», що Ріттери не раз знаходили причини, чому Керролл не міг прийняти телефонний дзвінок або навідатися.

2 лютого подружжя має постати перед федеральним судом для пред’явлення кількох звинувачень.

Прокуратура заявила, що пенсія та виплати соціального страхування, «отримані» Керроллом протягом шести років після його смерті, склали 216 067 доларів.

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