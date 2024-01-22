Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

У США подружжя шість років ховало в домі тіло померлого батька, щоб отримувати його пенсію

19:35, 22 січня 2024
Пенсія та виплати соціального страхування, «отримані» чоловіком протягом шести років після його смерті, склали 216 067 доларів.
У США подружжя шість років ховало в домі тіло померлого батька, щоб отримувати його пенсію
Джерело фото: news.sky.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подружжю з Канзасу (США) висунули звинувачення у шахрайському отриманні понад 216 тисяч доларів у вигляді пенсійних виплат від імені померлого родича, коли вони ховали його тіло у своєму домі протягом шести років. Про це пише «АР News».

Як зазначає влада штату, цифрові записи кардіостимулятора Майка Керролла свідчать, що він помер у 2016 році, коли йому був 81 рік. Однак його тіло правоохоронці виявили лише у 2022 році – після того, як його зять Кірк Ріттер подзвонив у поліцію, щоб повідомити про його смерть.

За словами прокурорів, 61-річна дочка і 61-річний зять Керролла отримували його пенсію в той час, коли його тіло «муміфікувалося» на ліжку в будинку, яким він володів.

Члени родини розповіли виданню «Kansas City Star», що Ріттери не раз знаходили причини, чому Керролл не міг прийняти телефонний дзвінок або навідатися.

2 лютого подружжя має постати перед федеральним судом для пред’явлення кількох звинувачень.

Прокуратура заявила, що пенсія та виплати соціального страхування, «отримані» Керроллом протягом шести років після його смерті, склали 216 067 доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду