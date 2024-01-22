В США супруги шесть лет прятали в доме тело умершего отца, чтобы получать его пенсию

Пенсия и выплаты социального страхования, «полученные» мужчиной в течение шести лет после его смерти, составили 216 067 долларов.

Источник фото: news.sky.com

Супругам из Канзаса (США) предъявили обвинение в мошенническом получении более 216 тысяч долларов в виде пенсионных выплат от имени умершего родственника, когда они прятали его тело в своем доме в течение шести лет. Об этом пишет «АР News».

Как отмечают власти штата, цифровые записи кардиостимулятора Майка Кэрролла свидетельствуют, что он умер в 2016 году, когда ему был 81 год. Однако его тело стражи порядка обнаружили только в 2022 году – после того, как его зять Кирк Риттер позвонил в полицию, чтобы сообщить о его смерти.

По словам прокуроров, 61-летняя дочь и 61-летний зять Кэрролла получали его пенсию в то время, когда его тело «мумифицировалось» на кровати в доме, которым он владел.

Члены семьи рассказали изданию «Kansas City Star», что Риттеры не раз находили причины, почему Кэрролл не мог принять телефонный звонок или наведаться.

2 февраля супруги должны предстать перед федеральным судом для предъявления нескольких обвинений.

Прокуратура заявила, что пенсия и выплаты социального страхования, «полученные» Кэрроллом в течение шести лет после его смерти, составили 216 067 долларов.

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