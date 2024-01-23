Декларування за 2023 рік: у довідці «Дані для декларації» можуть відображатися неповні дані про доходи

У Держреєстрі фізичних осіб-платників податків, з якого НАЗК отримує дані про доходи та суми сплачених податків, наразі відсутні дані за останній квартал 2023 року.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що при формуванні довідки «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій за 2023 рік наразі можливе відображення неповної інформації про доходи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ДРФО), з якого НАЗК отримує дані про доходи та суми сплачених податків, наразі відсутня інформація за останній квартал 2023 року.

«Відповідно до податкового законодавства така інформація буде внесена до звіту за формою 4-ДФ протягом 50 днів після закінчення ІV кварталу 2023 року, тобто не раніше 20 лютого 2024 року», - сказано у повідомленні.

У НАЗК також звертають увагу на неможливість повторного формування довідки «Дані для декларації» після вже отриманої довідки з неповними даними.

«Якщо ж Ви бажаєте або Вам потрібно подати декларацію за 2023 звітний період до 20 лютого, то відомості про нараховані (виплачені) доходи ви можете отримати за місцем виплати такого доходу», - додають у НАЗК.

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