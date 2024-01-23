Якщо Конгрес США не ухвалить допомогу Україні, можуть бути «катастрофічні наслідки», — Джон Кірбі

За словами представника Білого дому, якщо Конгрес відмовиться ухвалювати подальшу допомогу Україні, тоді «американське лідерство похитнеться».

Координатора Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джона Кірбі переконаний, що Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен негайно ухвалити подальшу допомогу для України, інакше можуть бути «катастрофічні наслідки».

«Президент (Джо Байден - ред.) усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо. Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні», - сказав Кірбі на брифінгу.

Він зазначив, що Штати буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну.

За словами представника Білого дому, якщо Конгрес відмовиться ухвалювати подальшу допомогу Україні, тоді «американське лідерство похитнеться». Адже деякі країни також переглянуть свою допомогу Україні.

«І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України», - наголосив Кірбі.

Раніше у Білому домі назвали загрози від несхвалення допомоги Україні, про які Байден попередив конгресменів.

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