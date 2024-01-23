Валюта продовжує дешевшати – актуальний курс в обмінниках

Долар впав у ціні на 10 копійок, а євро – на 5.

Джерело фото: reuters

Курс долара до гривні в банках України зазнав змін у вівторок, 23 січня, зазначивши відчутний спад на 10 копійок і становлячи тепер середньо 38,15 грн за долар. Водночас, банки пропонують продати американську валюту за курсом 37,60 грн за долар.

Щодо євро, його середній курс до гривні також відчутно знизився на 5 копійок, до 41,75 грн за євро. Продаж європейської валюти в банках реалізується за курсом 40,98 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва також помітний спад середнього курсу долара, який склав 38,16 грн за долар (продаж за 38,05 грн). Курс євро в обмінниках знизився на 10 копійок і становить 41,75 грн за євро, при продажу за 41,55 грн за євро.

Національний банк України встановив на 23 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 37,45 грн за долар, що свідчить про посилення гривні на 7 копійок у порівнянні із попереднім показником. Офіційний курс щодо євро також зменшився на 5 копійок, до 41,79 грн за євро. Таким чином, національна валюта продовжує демонструвати стабільність та певне зміцнення в обміні з іноземними валютами.

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