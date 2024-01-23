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  1. В Україні

Україна на 50 років закриє кордони для всього російського транспорту: проєкт санкцій

12:51, 23 січня 2024
Уряд пропонує санкції проти транспортного сектора росії на 50 років.
Україна на 50 років закриє кордони для всього російського транспорту: проєкт санкцій
Джерело фото: depositphotos.com
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення схвалити та внести у десятиденний строк на розгляд РНБОУ пропозиції щодо застосування строком на 50 років низки секторальних санкцій до транспортного сектору рф.

Санкції передбачають 50-річну заборону на низку транспортного сполучення з рф, йдеться в розпорядженні № 39-р від 19 січня.

Проєкт санкцій передбачає:

1) заборона здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами покладена на Україну, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками чи експлуатантами яких є російські компанії або інші компанії з російськими власниками;

2) заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів, зареєстрованих на території рф;

3) заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також залізничного рухомого складу, що зареєстрований/взятий на облік за залізничною адміністрацією (залізницями) рф;

4) заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України російських суден та суден, які заходили в тимчасово окуповані українські порти.

Також Україна не буде визнавати документів моряків, виданих росією на тимчасово окупованих територіях, і заборонить працювати на українських суднах громадянам рф.

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