Прокуратура Житомирщини виграла суд: підприємець поверне 87 гектарів землі громаді

Суд визнав угоду оренди 87 гектарів землі недійсною, оскільки ділянку передчасно передали підприємцеві ще до завершення торгів.

На Житомирщині через втручання прокуратури підприємець має повернути громаді понад 87 гектарів землі. Рішення Житомирського районного суду викликане позовом Житомирської окружної прокуратури, яка вимагала припинення незаконної оренди значної ділянки на території Тетерівської громади. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

У грудні 2021 року підприємцю було надано в оренду понад 87 гектарів землі на 20 років для сінокосіння, випасання худоби та городництва. Проте прокурори виявили порушення у передачі землі, оскільки в квітні 2021 року її було визначено для конкурсної оренди органами місцевого самоврядування. Неочікувано ділянку виключили з конкурсу та передали підприємцеві ще до завершення торгів.

Слід зазначити, що на момент укладання договору у підприємця відсутні були тварини, для яких передбачалася оренда. Виявилося, що він планував передати землю у суборенду своєму власному підприємству. Житомирська прокуратура виступила в суд і вимагала визнання угоди недійсною та повернення землі громаді. Результатом стало рішення Житомирського районного суду на користь прокуратури, призначивши повернення незаконно відчуженої ділянки громаді.

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