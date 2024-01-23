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  1. В Украине

Прокуратура Житомирщины выиграла суд: предприниматель вернет 87 гектаров земли общине

12:33, 23 января 2024
Суд признал соглашение аренды 87 гектаров земли недействительным, поскольку участок преждевременно передали предпринимателю еще до завершения торгов.
Прокуратура Житомирщины выиграла суд: предприниматель вернет 87 гектаров земли общине
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На Житомирщине из-за вмешательства прокуратуры предприниматель должен вернуть общине более 87 гектаров земли. Решение Житомирского районного суда вызвано иском Житомирской окружной прокуратуры, которая требовала прекращения незаконной аренды значительного участка на территории Тетеревской общины. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

В декабре 2021 года предпринимателю было предоставлено в аренду более 87 гектаров земли на 20 лет для сенокошения, выпаса скота и огородничества. Однако прокуроры обнаружили нарушения в передаче земли, поскольку в апреле 2021 года она была определена для конкурсной аренды органами местного самоуправления. Неожиданно участок исключили из конкурса и передали предпринимателю еще до завершения торгов.

Следует отметить, что на момент заключения договора у предпринимателя отсутствовали были животные, для которых предполагалась аренда. Оказалось, что он планировал передать землю в субаренду своему собственному предприятию. Житомирская прокуратура выступила в суд и требовала признания сделки недействительной и возвращения земли общине. Результатом стало решение Житомирского районного суда в пользу прокуратуры, назначив возвращение незаконно отчужденного участка общине.

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