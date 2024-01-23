Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

На главу НАПК претендует экс-сотрудница НАПК Ирина Мостовая, компания которой консультировала Укравтодор по коррупционным рискам

От тендеров на консультации по оценке коррупционных рисков в Укравтодоре до кандидата на председателя НАПК, - что известно о кандидате на главу НАПК Ирине Мостовой.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда

Защитник утверждал, что срок апелляционного обжалования определения суда первой инстанции он пропустил по уважительной причине, поскольку договор о предоставлении правовой помощи был заключен с ним через пять дней после постановления судебного решения.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

  1. Видео
  2. / В Украине

Массированная атака на Украину: одну из вражеских ракет уничтожили пулеметом, видео

12:14, 23 января 2024
На севере мобильным огневым группам удалось сбить несколько ракет.
Массированная атака на Украину: одну из вражеских ракет уничтожили пулеметом, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 23 января, во время массированного ракетного удара украинские защитники уничтожили российскую крылатую ракету из пулемета Browning. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

«В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет противника. Одна из них уничтожена пулеметом «Браунинг», - отметил он.

Командующий также показал видео работы оружия.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді