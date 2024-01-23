Денис Шмыгаль предложил Польше присоединиться к построению первого в Украине платного автобана

Украина рассчитывает на участие польского бизнеса в строительстве дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно на концессионных условиях.

Источник фото: Patrick Federi / Unsplash

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше принять участие в построении автобана в Ровно на условиях концессии. Об этом он рассказал на совместном брифинге с польским премьером Дональдом Туском.

Украинский премьер предложил польскому бизнесу приобщаться к строительству автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно на концессионных условиях.

«Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, которая, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40», - сказал Шмыгаль.

Среди прочего стороны проговорили также введение совместного пограничного контроля и модернизацию пунктов пропуска. А также создание еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к уже имеющимся 14-ти.

Как мы сообщали, в понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Украину. С ним также встретился Президент Владимир Зеленский и сообщил, что стороны провели очень продуктивные переговоры относительно всех аспектов украино-польских отношений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.