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  1. В Украине

Денис Шмыгаль предложил Польше присоединиться к построению первого в Украине платного автобана

11:56, 23 января 2024
Украина рассчитывает на участие польского бизнеса в строительстве дороги Краковец – Львов – Броды – Ровно на концессионных условиях.
Денис Шмыгаль предложил Польше присоединиться к построению первого в Украине платного автобана
Источник фото: Patrick Federi / Unsplash
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Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше принять участие в построении автобана в Ровно на условиях концессии. Об этом он рассказал на совместном брифинге с польским премьером Дональдом Туском.

Украинский премьер предложил польскому бизнесу приобщаться к строительству автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно на концессионных условиях.

«Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, которая, в свою очередь, является продолжением и частью панъевропейского коридора E40», - сказал Шмыгаль.

Среди прочего стороны проговорили также введение совместного пограничного контроля и модернизацию пунктов пропуска. А также создание еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к уже имеющимся 14-ти.

Как мы сообщали, в понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Украину. С ним также встретился Президент Владимир Зеленский и сообщил, что стороны провели очень продуктивные переговоры относительно всех аспектов украино-польских отношений.

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