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  1. В Україні

Денис Шмигаль запропонував Польщі долучитися до побудови першого в Україні платного автобану

11:56, 23 січня 2024
Україна розраховує на участь польського бізнесу у будівництві дороги Краковець – Львів – Броди – Рівне на концесійних умовах.
Денис Шмигаль запропонував Польщі долучитися до побудови першого в Україні платного автобану
Джерело фото: Patrick Federi / Unsplash
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Польщі взяти участь в побудові автобану до Рівного на умовах концесії. Про це він розказав на спільному брифінгу з польським прем'єром Дональдом Туском.

Український прем’єр запропонував польському бізнесу долучатися до будівництва автобану Краковець—Львів—Броди—Рівне на концесійних умовах.

«Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка, у свою чергу, є продовженням і частиною пан'європейського коридору E40», – сказав Шмигаль.

Серед іншого, сторони проговорили також запровадження спільного прикордонного контролю та модернізацію пунктів пропуску. А також створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до вже наявних 14-ти.

Як ми повідомляли, у понеділок, 22 січня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав в Україну. З ним також зустрівся Президент Володимир Зеленський та повідомив, що сторони провели дуже продуктивні переговори щодо всіх аспектів україно-польських відносин.

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