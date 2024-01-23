Украина на 50 лет закроет границы для всего российского транспорта: проект санкций

Правительство предлагает санкции против транспортного сектора россии на 50 лет.

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Кабинет Министров принял решение одобрить и внести в десятидневный срок на рассмотрение СНБОУ предложения по применению сроком на 50 лет ряда секторальных санкций к транспортному сектору рф.

Санкции предусматривают 50-летний запрет на ряд транспортного сообщения с рф, говорится в распоряжении № 39-р от 19 января.

Проект санкций предусматривает:

запрет на осуществление прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами или эксплуатантами которых есть российские компании или другие компании с российскими собственниками;

запрет въезда в Украину автотранспортных средств, зарегистрированных на территории рф;

запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов, моторейкового транспорта) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также железнодорожного подвижного состава, зарегистрированного/взятого на учет за железнодорожной администрацией (железными дорогами) рф;

запрещение плавания во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины российских судов и судов, которые заходили во временно оккупированные украинские порты.

Также Украина не будет признавать документы моряков, выданных россией на временно оккупированных территориях, и запретит работать на украинских судах гражданам рф.

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