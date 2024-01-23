Валюта продолжает дешеветь – актуальный курс в обменниках

Доллар упал в цене на 10 копеек, а евро - на 5.

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Курс доллара к гривне в банках Украины претерпел изменения во вторник, 23 января, отметив ощутимый спад на 10 копеек и составляя теперь средне 38,15 грн за доллар. В то же время, банки предлагают продать американскую валюту по курсу 37,60 грн за доллар.

Что касается евро, его средний курс к гривне также ощутимо снизился на 5 копеек, до 41,75 грн за евро. Продажа европейской валюты в банках реализуется по курсу 40,98 грн за евро.

В валютных обменниках Киева также заметен спад среднего курса доллара, который составил 38,16 грн за доллар (продажа по 38,05 грн). Курс евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 41,75 грн за евро, при продаже за 41,55 грн за евро.

Национальный банк Украины установил на 23 января официальный курс доллара к гривне на уровне 37,45 грн за доллар, что свидетельствует об усилении гривны на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс по отношению к евро также уменьшился на 5 копеек, до 41,79 грн за евро. Таким образом, национальная валюта продолжает демонстрировать стабильность и определенное укрепление в обмене с иностранными валютами.

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