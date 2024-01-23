Если Конгресс США не примет помощь Украине, могут быть «катастрофические последствия», — Джон Кирби

По словам представителя Белого дома, если Конгресс откажется принимать дальнейшую помощь Украине, тогда «американское лидерство пошатнется».

Координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби убежден, что Конгресс Соединенных Штатов Америки должен немедленно принять дальнейшую помощь для Украины, иначе могут быть «катастрофические последствия».

«Президент (Джо Байден – ред.) осознает, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем. Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как мы действуем, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине», - сказал Кирби на брифинге.

Он отметил, что Штаты буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину.

По словам представителя Белого дома, если Конгресс откажется принимать дальнейшую помощь Украине, тогда «американское лидерство пошатнется». Ведь некоторые страны тоже пересмотрят свою помощь Украине.

«И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины», - подчеркнул Кирби.

Ранее в Белом доме назвали угрозы неодобрения помощи Украине, о которых Байден предупредил конгрессменов.

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