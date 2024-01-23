Декларирование за 2023 год: в справке «Данные для декларации» могут отображаться неполные данные о доходах

В Госреестре физических лиц-налогоплательщиков, из которого НАПК получает данные о доходах и суммах уплаченных налогов, отсутствуют данные за последний квартал 2023 года.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что при формировании справки «Данные для декларации» в Реестре деклараций за 2023 год возможно отражение неполной информации о доходах. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (ДРФЛ), из которого НАПК получает данные о доходах и суммах уплаченных налогов, отсутствует информация за последний квартал 2023 года.

«В соответствии с налоговым законодательством такая информация будет внесена в отчет по форме 4-ДФ в течение 50 дней после окончания ІV квартала 2023 года, то есть не ранее 20 февраля 2024 года», - говорится в сообщении.

В НАПК также обращают внимание на невозможность повторного формирования справки «Данные для декларации» после уже полученной справки с неполными данными.

«Если же Вы хотите или Вам нужно подать декларацию за 2023 год отчетный период до 20 февраля, то сведения о начисленных (выплаченных) доходах вы можете получить по месту выплаты такого дохода», - добавляют в НАПК.

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