Південно-західний апеляційний господарський суд попереджає учасників процесу про розповсюдження фейкових листів начебто від Одеського АГС

Учасників судового процесу закликали ретельної перевіряти оригінальність офіційної електронної адреси відправника при отриманні листів електронною поштою.

Фото: facebook.com/southwest.court

Південно-західний апеляційний господарський суд попередив учасників судового процесу, що наразі спостерігається розповсюдження фейкових електронних листів з різних не встановлених електронних адрес, в яких міститься посилання на Одеський апеляційний господарський суд щодо копій судових рішень. Про це йдеться у пресслужбі суду.

У суді нагадали, що 29.12.2017 за указом Президента України №454/2017 Одеський апеляційний господарський суд було ліквідовано.

«Звертаємо увагу на необхідність ретельної перевірки оригінальності офіційної електронної адреси відправника при отриманні листів електронною поштою!

Пам'ятайте про кібергігієну та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел!», - сказано у повідомленні.

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