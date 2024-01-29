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РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена

Уряд зареєстрував у парламенті зміни до КПК щодо «перезавантаження» Бюро економічної безпеки, за якими виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, а у СБУ заберуть з підслідності деякі злочини.

Відома науковиця зі Львова несподівано відмовилася від посади судді місцевого суду

Ольга Денькович відмовилася від посади судді, хоча очікувала її більше десяти років, але подала документи на конкурс в апеляційні суди.

  1. В Україні

Південно-західний апеляційний господарський суд попереджає учасників процесу про розповсюдження фейкових листів начебто від Одеського АГС

17:44, 29 січня 2024
Учасників судового процесу закликали ретельної перевіряти оригінальність офіційної електронної адреси відправника при отриманні листів електронною поштою.
Південно-західний апеляційний господарський суд попереджає учасників процесу про розповсюдження фейкових листів начебто від Одеського АГС
Фото: facebook.com/southwest.court
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Південно-західний апеляційний господарський суд попередив учасників судового процесу, що наразі спостерігається розповсюдження фейкових електронних листів з різних не встановлених електронних адрес, в яких міститься посилання на Одеський апеляційний господарський суд щодо копій судових рішень. Про це йдеться у пресслужбі суду.

У суді нагадали, що 29.12.2017 за указом Президента України №454/2017 Одеський апеляційний господарський суд було ліквідовано.

«Звертаємо увагу на необхідність ретельної перевірки оригінальності офіційної електронної адреси відправника при отриманні листів електронною поштою!

Пам'ятайте про кібергігієну та довіряйте лише перевіреній інформації з офіційних джерел!», - сказано у повідомленні.

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