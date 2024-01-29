Юго-западный апелляционный хозяйственный суд предупреждает участников процесса о распространении фейковых писем якобы от Одесского АХС

Участников судебного процесса призвали тщательно проверять оригинальность официального электронного адреса отправителя при получении писем по электронной почте.

Фото: facebook.com/southwest.court

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд предупредил участников судебного процесса, что наблюдается распространение фейковых электронных писем с разных не установленных электронных адресов, в которых содержится ссылка на Одесский апелляционный хозяйственный суд относительно копий судебных решений. Об этом говорится в пресс-службе суда.

В суде напомнили, что 29.12.2017 по указу Президента Украины №454/2017 Одесский апелляционный хозяйственный суд был ликвидирован.

«Обращаем внимание на необходимость тщательной проверки оригинальности официального электронного адреса отправителя при получении писем по электронной почте!

Помните о кибергигиене и доверяйте только проверенной информации из официальных источников!», - говорится в сообщении.

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