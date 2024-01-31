Готував прорив російських ДРГ на Сумщину: затримали агента фсб

Зловмисник приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону.

Фото: СБУ

Служба безпеки затримала «на гарячому» агента фсб, який готував прорив диверсійно-розідувальних груп у Сумській області та удари по військових об’єктах ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що агент намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області.



Він обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону.



Також ворожий поплічник мав створити власну мережу інформаторів для посиленої розвідки на території області.



СБУ повідомляє, що окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.



Зловмисника своєчасно затримали під час виконання розвідзавдання.



Це дозволило зірвати ворожі плани і убезпечити місця тимчасового базування українських бійців від можливих повітряних атак ворога.



Затриманим виявився 54-річний мешканець Сум, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року.



У поле зору фсб він потрапив через поширення прокремлівських коментарів у забороненій соцмережі «Одноклассники».



Агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. За виконані завдання отримував грошову винагороду, яка надходила йому через криптовалютні платежі.



Під час обшуків у нього знайшли банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

Зловмиснику оголосили підозру, він перебуває під вартою.

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