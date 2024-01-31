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Готовил прорыв российских ДРГ в Сумскую область: задержали агента фсб

13:42, 31 января 2024
Злоумышленник скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров.
Готовил прорыв российских ДРГ в Сумскую область: задержали агента фсб
Фото: СБУ
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Служба безопасности задержала «на горячем» агента фсб, который готовил прорыв диверсионно-разведывательных групп в Сумской области и удары по военным объектам ВСУ. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что агент пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

Он обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров.

Также вражеский приспешник должен был создать собственную сеть информаторов для усиленной разведки на территории области.

СБУ сообщает, что оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины.

Злоумышленника своевременно задержали во время выполнения разведзадания.

Это позволило сорвать вражеские планы и обезопасить места временного базирования украинских бойцов от возможных воздушных атак противника.

Задержанным оказался 54-летний житель Сум, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года.

В поле зрения фсб он попал из-за распространения прокремлевских комментариев в запрещенной соцсети "Одноклассники".

Агент поддерживал контакт со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. За выполненные задачи получал денежное вознаграждение, поступавшее ему через криптовалютные платежи.

Во время обысков у него нашли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Злоумышленнику объявили о подозрении, он находится под стражей.

 

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