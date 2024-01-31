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Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников Киевского следственного изолятора

11:14, 31 января 2024
Из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы арестант пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд.
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников Киевского следственного изолятора
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В суд направили обвинительные акты в отношении шести сотрудников ГУ «Киевский следственный изолятор»  из-за взрыва в Шевченковском суде Киева летом, в результате которого погиб подозреваемый по делу о взрыве гранаты возле Верховной Рады.. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Троим обвиняемым инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), еще троим – служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследованием установлено, что из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы 5 июля 2023 арестант вынес из ГУ «Киевский следственный изолятор» и пронес самодельные взрывные устройства в Шевченковский районный суд. В дальнейшем в помещении суда он привел его в действие. Это привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

Установлено, что сотрудники ГУ «Киевский следственный изолятор» передали арестанта конвойной службе Нацгвардии без обыска. Сотрудники конвойной службы тоже не провели личный обыск и не проверили его вещи перед тем, как доставить в суд.

Кроме того, три работника следственного изолятора в течение длительного времени подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, хотя фактически проверки не проводились. Таким образом, удерживаемые имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами.

В ходе расследования во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, изъяты глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них, согласно заключению экспертизы, входила в состав самодельных взрывных устройств, сдетонированных в суде.

Как известно, в декабре 2023 года суд признал виновными двух военнослужащих Национальной гвардии Украины в нарушении уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст.418 УК Украины).

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде», - говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

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