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Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників Київського слідчого ізолятору

11:14, 31 січня 2024
Через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби арештант проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду.
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть шістьох співробітників Київського слідчого ізолятору
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До суду скерували обвинувальні акти стосовно шести співробітників ДУ «Київський слідчий ізолятор» через вибух у Шевченківському суді Києва влітку 2023 року, внаслідок якого загинув підозрюваний у справі про вибух гранати біля Верховної Ради. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Трьом обвинуваченим інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), ще трьом – службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби 5 липня 2023 року арештант виніс із ДУ «Київський слідчий ізолятор» та проніс саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду. У подальшому в приміщенні суду він привів їх у дію. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

Встановлено, що співробітники ДУ «Київський слідчий ізолятор» передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду.

Крім того, троє працівників слідчого ізолятора протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, хоча фактично перевірки не проводили. Таким чином утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами.

У ході розслідування під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений вилучено гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них, згідно висновку експертизи, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Як відомо, у грудні 2023 року суд визнав винними двох військовослужбовців Національної гвардії України у порушенні статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст.418 КК України).

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені.

Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді», - сказано у повідомленні.

Національна поліція України оприлюднила відео з місця проведення спецоперації у Шевченківському районному суді Києва, в результаті якої загинув підсудний Ігор Гуменюк, який влаштував вибух і спробував утекти.

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