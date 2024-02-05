Акваторію Сухого лиману на Одещині вперше в історії України здадуть в оренду

Аукціон на право оренди акваторії Сухого лиману відбудеться у березні.

Джерело фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

У березні 2024 року в Україні заплановано проведення першого в історії аукціону на право оренди акваторії Сухого лиману для розвитку морської аквакультури. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства країни.

Аукціонні торги відбудуться 19 березня 2024 року. Відповідне оголошення опубліковано в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ». Підприємці, які бажають займатися розвитком марикультури у водах Сухого лиману, можуть подати свої заявки на участь до 20:00 18 березня 2024 року. Початкова ціна лоту складає 7152,08 грн.

Згідно з умовами аукціону, договір про оренду з переможцем буде укладено на 7 років. Такий термін обумовлений тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарської діяльності. Також передбачено проведення підготовчих робіт для запуску виробництва, зокрема, розміщення технологічних пристроїв, таких як плавучі садки та колектори для молюсків.

Рішення Кабінету Міністрів України, ухвалене 26 січня 2024 року, передбачає проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією Сухого лиману для морської аквакультури. Ця ініціатива створює можливість для підприємців займатися марикультурою на умовах оренди частини акваторії Сухого лиману в Одеській області.

Визначена ділянка водойми, яка має вільний водообмін з морем та відповідну солоність, створює унікальні умови для вирощування мідій, різних видів креветок та інших морських організмів. Це рішення відповідає світовим практикам та може зробити Україну лідером з вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав.

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