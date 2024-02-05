Акваторию Сухого лимана в Одесской области впервые в истории Украины сдадут в аренду

Аукцион на право аренды акватории Сухого лимана состоится в марте.

Источник фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

В марте 2024 года в Украине запланировано проведение первого в истории аукциона на право аренды акватории Сухого лимана для развития морской аквакультуры. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия страны.

Аукционные торги состоятся 19 марта 2024 года. Соответствующее объявление опубликовано в электронной торговой системе "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ". Предприниматели, желающие заниматься развитием марикультуры в водах Сухого лимана, могут подать свои заявки на участие до 20:00 18 марта 2024 года. Начальная цена лота составляет 7152,08 грн.

Согласно условиям аукциона, договор об аренде с победителем будет заключен на 7 лет. Такой срок обусловлен тем, что прибыль от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности. Также предусмотрено проведение подготовительных работ для запуска производства, в частности, размещение технологических устройств, таких как плавучие садки и коллекторы для моллюсков.

Решение Кабинета Министров Украины, принятое 26 января 2024 года, предусматривает проведение аукциона по продаже права на заключение договора пользования на условиях аренды акваторией Сухого лимана для морской аквакультуры. Эта инициатива создает возможность для предпринимателей заниматься марикультурой на условиях аренды части акватории Сухого лимана в Одесской области.

Определенный участок водоема, который имеет свободный водообмен с морем и соответствующую соленость, создает уникальные условия для выращивания мидий, различных видов креветок и других морских организмов. Это решение соответствует мировым практикам и может сделать Украину лидером по выращиванию продукции морской аквакультуры среди Черноморско-средиземноморских государств.

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