ПриватБанк призупинить карткові операції, роботу терміналів і банкоматів

У ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 тимчасово будуть призупинені деякі сервіси.

Державний ПриватБанк в суботу, 17 лютого, буде проводити регламентні роботи процесингу. У зв’язку із цим не працюватимуть деякі сервіси фінустанови. Про це повідомила пресслужба банка.

Як зазначається, у період регламентних робіт у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками.

Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Клієнтам, які планують важливі платіжні операції, порадили заздалегідь врахувати інтервал проведення регламентних робіт.

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