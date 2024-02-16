ПриватБанк приостановит карточные операции, работу терминалов и банкоматов

В ночь на 17 февраля с 00:05 до 04:05 временно будут приостановлены некоторые сервисы.

Государственный ПриватБанк в субботу, 17 февраля, будет проводить регламентные работы процессинга. В связи с этим не будут работать некоторые сервисы финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Как отмечается, в период регламентных работ в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками.

Аналогичный «тайм-аут» продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Клиентам, планирующим важные платежные операции, посоветовали заранее учесть интервал проведения регламентных работ.

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