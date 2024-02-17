Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції, - відповідь Нацбанку

Банки самостійно встановлюють кінцевих бенефіціарів клієнтів у порядку, визначеному у внутрішніх документах банку, - Нацбанк.

  1. В Україні

Які є види добровільної сплати страхових внесків на державне пенсійне страхування: роз’яснення

14:36, 17 лютого 2024
У Пенсійному фонді зазначили, що існують чотири види добровільної сплати коштів.
Які є види добровільної сплати страхових внесків на державне пенсійне страхування: роз’яснення
Фото: pravda.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які є види добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — це простий спосіб здійснювати добровільні страхові внески для збільшення власних пенсійний виплат у майбутньому або для адресної підтримки пенсіонерів.

Існують 4 види добровільної сплати коштів:

Доплата до мінімального страхового внеску

Якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску в такий спосіб, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

Добровільна сплата єдиного внеску за поточні періоди

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року, крім договорів про одноразову сплату.

Благодійні пожертви на виплату пенсій

Будь-якою юридичною або фізичною особою, громадянином, який проживає в Україні або за кордоном, може бути сплачена певна сума коштів, яка буде спрямована на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру або використана як додатковий фінансовий ресурс Фонду.

Відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років.

Умовами участі є: 

1) наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

2) таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду