Харківську податківицю, яку викрили на отриманні $55 тисяч, взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

Джерело фото: НАБУ, САП

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ВАКС обрав запобіжний захід посадовій особі податкової з Харківщини, яку затримали на одержанні 55 тис. доларів США хабара. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«16 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області, яку викрили на отриманні 55 тис. доларів США від представника юридичної особи та проханні надати неправомірну вигоду у розмірі 150 тис. доларів США», - сказано у повідомленні прокуратури.

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Дії посадовиці кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.

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