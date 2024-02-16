Харьковскую налоговицу, которую разоблачили на получении $55 тысяч, взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн грн залога.

Источник фото: НАБУ, САП

ВАКС избрал меру пресечения должностному лицу налоговой из Харьковщины, которую задержали на получении 55 тыс. долларов США взятки. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«16 февраля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения должностному лицу ГУ ГНС в Харьковской области, которую разоблачили на получении 55 тыс. долларов США от представителя юридического лица и просьбе предоставить неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долларов США». - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн грн залога.

В случае внесения залога на лицо будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Действия должностной лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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