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У КСУ обговорили питання щодо ключових елементів тлумачення прав людини ЄСПЛ і Судом справедливості ЄС

12:24, 22 лютого 2024
Мета семінару полягала в поглибленні знань щодо ключових елементів тлумачення Європейської Конвенції 1950 року в практиці ЄСПЛ, а також щодо діяльності Суду справедливості ЄС.
У КСУ обговорили питання щодо ключових елементів тлумачення прав людини ЄСПЛ і Судом справедливості ЄС
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У середу, 21 лютого, працівники Секретаріату та патронатних служб суддів Конституційного Суду України взяли участь у практичному семінарі щодо ключових елементів тлумачення прав людини Європейським судом з прав людини і Судом справедливості Європейського Союзу. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Зазначений семінар став першим заходом у межах реалізації Проєкту «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні», що впроваджується в рамках третьої фази спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради добропорядного врядування!». Метою Проєкту є розвиток конституційного судочинства в Україні і відповідно до Робочого плану упродовж двох років заплановано реалізувати ще низку різних заходів із обміну знаннями та досвідом.

Під час семінару національні експерти Проєкту Тетяна Фулей та Тетяна Комарова презентували доповіді з питань основ тлумачення прав людини Європейським судом з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу. Також спільно з учасниками заходу обговорювали питання застосування практики цих судових інституцій у роботі Секретаріату Суду.

Мета практичного семінару полягала в поглибленні знань щодо ключових елементів тлумачення Європейської Конвенції 1950 року в практиці ЄСПЛ, а також щодо діяльності Суду справедливості ЄС.

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