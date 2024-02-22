В КСУ обсудили вопросы ключевых элементов толкования прав человека ЕСПЧ и Судом справедливости ЕС

Цель семинара заключалась в углублении знаний о ключевых элементах толкования Европейской Конвенции 1950 года в практике ЕСПЧ, а также о деятельности Суда справедливости ЕС.

В среду, 21 февраля, работники Секретариата и патронатных служб судей Конституционного Суда Украины приняли участие в практическом семинаре по ключевым элементам толкования прав человека Европейским судом по правам человека и Судом справедливости Европейского Союза. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Этот семинар стал первым мероприятием в рамках реализации Проекта «Поддержка развития конституционной юстиции в Украине», который внедряется в рамках третьей фазы совместной программы Европейского Союза и Совета Европы «Партнерство ради добропорядочного управления!». Целью Проекта является развитие конституционного судопроизводства в Украине и согласно Рабочему плану в течение двух лет запланировано реализовать еще ряд различных мер по обмену знаниями и опытом.

Во время семинара национальные эксперты Проекта Татьяна Фулей и Татьяна Комарова презентовали доклады по основам толкования прав человека Европейским судом по правам человека и Суда справедливости Европейского Союза. Также совместно с участниками мероприятия обсуждались вопросы применения практики этих судебных институций в работе Секретариата Суда.

Цель практического семинара заключалась в углублении знаний о ключевых элементах толкования Европейской Конвенции 1950 года в практике ЕСПЧ, а также о деятельности Суда справедливости ЕС.

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