В Киеве полиция открыла дело из-за сброса нефтепродуктов в озеро на Оболони

Специалисты лаборатории коммунального предприятия осуществили забор воды и засыпали утечку сорбентом.

По факту сброса нефтепродуктов в озеро Кирилловское на столичной Оболони начато уголовное производство. Об этом сообщили в полиции.

Там отметили, что обнаружили информацию о сбросе нефтепродуктов в озеро во время мониторинга социальных сетей.

На место происшествия для выяснения обстоятельств отправились следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, прокуроры и работники коммунального предприятия, специализирующегося на охране, содержании и эксплуатации земель водного фонда г. Киева.

Специалисты лаборатории коммунального предприятия осуществили забор воды и засыпали утечку сорбентом.

«Следователи при процессуальном руководстве прокуратуры начали уголовное производство по ч. 1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил охраны вод, если это повлекло загрязнение поверхностных или подземных вод и водоносных горизонтов. Полицейские устанавливают источники загрязнения вод и лиц, причастных к совершению уголовного преступления», - отметили в полиции.

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