У Києві поліція відкрила справу через скидання нафтопродуктів у озеро на Оболоні

Спеціалісти лабораторії комунального підприємства здійснили забори води та засипали витік сорбентом.

За фактом скидання нафтопродуктів у озеро Кирилівське, що на столичній Оболоні, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили у поліції.

Там зазначили, що виявили інформацію щодо скидання нафтопродуктів у озеро під час моніторингу соціальних мереж.

На місце події для з’ясування обставин відправилися слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, прокурори та працівники комунального підприємства, яке спеціалізується на охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва.

Спеціалісти лабораторії комунального підприємства здійснили забори води та засипали витік сорбентом.

«Слідчі за процесуального керівництва прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів. Поліцейські встановлюють джерела забруднення вод та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення», - зазначили у поліції.

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