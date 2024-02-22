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Підвищення податків і скорочення витрат – умови нового траншу в 900 млн доларів від МВФ, - Bloomberg

11:53, 22 лютого 2024
Цей крок став результатом переговорів щодо резервного плану, якщо США не зможуть надати допомогу.
Підвищення податків і скорочення витрат – умови нового траншу в 900 млн доларів від МВФ, - Bloomberg
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22 лютого очікується, що МВФ оголосить про умови для отримання нового траншу для України. Як зазначає Bloomberg, Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступних 900 мільйонів доларів із кредиту в розмірі 15,6 мільярдів доларів.

За словами офіційних осіб, обізнаних з переговорами, які побажали залишитися невідомими, оскільки угода не завершена, Україна розраховує досягти угоди зі співробітниками МВФ уже 22 лютого. Угоду ще має ратифікувати Виконавча рада фонду.

«Угода стала результатом дискусій, що відбувалися протягом останніх двох тижнів щодо того, як Київ зможе фінансувати свою діяльність у випадку, якщо фінансування США не надійде. Ці плани, спрямовані на те, щоб показати, що Україна може продовжувати обслуговувати свої борги, включають розширений продаж внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат», - зазначає видання.

Якщо Конгрес США не затвердить понад 60 мільярдів доларів допомоги країні на цей рік, то кошти МВФ, ймовірно, стануть другою за величиною «фінансовою подушкою» для Києва після грантів і позик ЄС.

Команда персоналу МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм, яка оцінювала, чи виконала Україна умови для отримання кредиту, має завершити свою роботу та зробити заяву 22 лютого у Вашингтоні, повідомили чиновники. 

Представник МВФ сказав, що його команда зараз перебуває у Варшаві для переговорів з українськими офіційними особами та спілкуватиметься після завершення місії, не повідомляючи додаткових деталей. 

У прес-службі НБУ заявили, що не можуть давати коментарі до завершення місії МВФ, а в Мінфіні від коментарів відмовилися.

Ця виплата стане першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 мільярда доларів, що є частиною повномасштабної програми для України, схваленої у 2023 році.

Щоб отримати гроші, уряд має виконати умови, обговорені з МВФ. За словами двох чиновників, серед інших зобов’язань Кабінету міністрів, можливо, доведеться відмовитися від свого нещодавнього запиту до центрального банку дозволити продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям, щоб допомогти їм погасити борги за єврооблігаціями. 

Автор: Наталя Мамченко

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