Повышение налогов и сокращение расходов – условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ, - Bloomberg

Этот шаг стал результатом переговоров по резервному плану, если США не смогут оказать помощь.

22 февраля ожидается, что МВФ объявит условия для получения нового транша для Украины. Как отмечает Bloomberg, Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом по получению последующих 900 миллионов долларов по кредиту в размере 15,6 миллиарда долларов.

По словам официальных лиц, осведомленных о переговорах, пожелавших остаться неизвестными, поскольку соглашение не завершено, Украина рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ уже 22 февраля. Соглашение еще должно ратифицировать Исполнительный совет фонда.

«Соглашение стало результатом дискуссий, проходивших в течение последних двух недель о том, как Киев сможет финансировать свою деятельность в случае, если финансирование США не поступит. Эти планы, направленные на то, чтобы показать, что Украина может продолжать обслуживать свои долги, включают в себя расширенную продажу внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов», - отмечает издание.

Если Конгресс США не утвердит более 60 миллиардов долларов помощи стране на этот год, то средства МВФ, вероятно, станут второй по величине финансовой подушкой для Киева после грантов и займов ЕС.

Команда персонала МВФ во главе с главой миссии Гевином Греем, которая оценивала, выполнила ли Украина условия получения кредита, должна завершить свою работу и сделать заявление 22 февраля в Вашингтоне, сообщили чиновники.

Представитель МВФ сказал, что его команда сейчас находится в Варшаве для переговоров с украинскими официальными лицами и будет общаться по завершении миссии, не сообщая дополнительных деталей.

В пресс-службе НБУ заявили, что не могут давать комментарии до завершения миссии МВФ, а в Минфине от комментариев отказались.

Эта выплата станет первой из четырех ожидаемых в этом году Украины на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, что является частью полномасштабной программы для Украины, одобренной в 2023 году.

Чтобы получить деньги, правительство должно выполнить условия, оговоренные с МВФ. По словам двух чиновников, среди прочих обязательств Кабинету министров, возможно, придется отказаться от своего недавнего запроса в центральный банк разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским компаниям, чтобы помочь им погасить долги по еврооблигациям.

Автор: Наталья Мамченко

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