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Повышение налогов и сокращение расходов – условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ, - Bloomberg

11:53, 22 февраля 2024
Этот шаг стал результатом переговоров по резервному плану, если США не смогут оказать помощь.
Повышение налогов и сокращение расходов – условия нового транша в 900 млн долларов от МВФ, - Bloomberg
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22 февраля ожидается, что МВФ объявит условия для получения нового транша для Украины. Как отмечает Bloomberg, Украина близка к соглашению с Международным валютным фондом по получению последующих 900 миллионов долларов по кредиту в размере 15,6 миллиарда долларов.

По словам официальных лиц, осведомленных о переговорах, пожелавших остаться неизвестными, поскольку соглашение не завершено, Украина рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ уже 22 февраля. Соглашение еще должно ратифицировать Исполнительный совет фонда.

«Соглашение стало результатом дискуссий, проходивших в течение последних двух недель о том, как Киев сможет финансировать свою деятельность в случае, если финансирование США не поступит. Эти планы, направленные на то, чтобы показать, что Украина может продолжать обслуживать свои долги, включают в себя расширенную продажу внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов», - отмечает издание.

Если Конгресс США не утвердит более 60 миллиардов долларов помощи стране на этот год, то средства МВФ, вероятно, станут второй по величине финансовой подушкой для Киева после грантов и займов ЕС.

Команда персонала МВФ во главе с главой миссии Гевином Греем, которая оценивала, выполнила ли Украина условия получения кредита, должна завершить свою работу и сделать заявление 22 февраля в Вашингтоне, сообщили чиновники.

Представитель МВФ сказал, что его команда сейчас находится в Варшаве для переговоров с украинскими официальными лицами и будет общаться по завершении миссии, не сообщая дополнительных деталей.

В пресс-службе НБУ заявили, что не могут давать комментарии до завершения миссии МВФ, а в Минфине от комментариев отказались.

Эта выплата станет первой из четырех ожидаемых в этом году Украины на общую сумму 5,4 миллиарда долларов, что является частью полномасштабной программы для Украины, одобренной в 2023 году.

Чтобы получить деньги, правительство должно выполнить условия, оговоренные с МВФ. По словам двух чиновников, среди прочих обязательств Кабинету министров, возможно, придется отказаться от своего недавнего запроса в центральный банк разрешить продажу иностранной валюты некоторым частным украинским компаниям, чтобы помочь им погасить долги по еврооблигациям.

Автор: Наталья Мамченко

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