Україна пережила повномасштабне вторгнення та переможе у війні, — Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба у штаб-квартирі ООН наголосив, якщо «ми діятимемо разом - це відбудеться якомога швидше».

Фото: pravda.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна змогла пережити повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ та переможе у війні над країною-агресором. Про це він сказав під час заходу у штаб-квартирі ООН, передає пресслужба МЗС України.

Міністр нагадав, що два роки тому цього дня деякі люди не вірили експертам та дипломатам, що Україна вистоїть перед російським повномасштабним вторгненням.

Зараз деякі люди так само не вірять, що наша країна може перемогти в цій війні, додав Кулеба.

«Вони припустилися помилки одного разу і припустяться помилки знову. Україна пережила повномасштабне вторгнення і переможе у війні. І якщо ми діятимемо разом - це відбудеться якомога швидше», - підкреслив глава українського МЗС.

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