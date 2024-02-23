Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне, — Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба в штаб-квартире ООН подчеркнул, если «мы будем действовать вместе – это произойдет как можно скорее».

Фото: pravda.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна смогла пережить полномасштабное вторжение российских оккупационных войск и победит в войне над страной-агрессором. Об этом он сказал во время мероприятия в штаб-квартире ООН, передает пресс-служба МИД Украины.

Министр напомнил, что два года назад в этот день некоторые люди не верили экспертам и дипломатам, что Украина устоит перед российским полномасштабным вторжением.

Сейчас некоторые люди также не верят, что наша страна может победить в этой войне, добавил Кулеба.

«Они допустили ошибку однажды и допустят ошибку снова. Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне. И если мы будем действовать вместе – это произойдет как можно скорее», - подчеркнул глава украинского МИД.

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