У Києві через ДТП ускладнено рух транспорту на одній із вулиць

На вулиці Новокостянтинівській сталася аварія.

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У понеділок, 26 лютого, у Києві сталася ДТП на вулиці Новокостянтинівській. Про це повідомила пресслужба столичної патрульної поліції.

«У зв'язку з ДТП на вулиці Новокостянтинівській, рух транспорту ускладнений у напрямку вулиці Межигірської», - сказано у повідомленні.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.

Раніше ми писали, що на Київщині сталася серйозна ДТП з перекиданням.

Додамо, в Солом'янському районі міста Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та трактора.

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