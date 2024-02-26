В Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта на одной из улиц

На улице Новоконстантиновской произошла авария.

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В понедельник, 26 февраля, в Киеве произошло ДТП на улице Новоконстантиновской. Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

«В связи с ДТП на улице Новоконстантиновской, движение транспорта затруднено в направлении улицы Межигорской», - говорится в сообщении.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.

Добавим, в Соломенском районе города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и трактора.

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