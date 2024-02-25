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В НАДС рассказали, как судам решить проблему с разным размером должностных окладов секретарей судебного заседания

Проблему должны решить руководители аппаратов судов по согласованию с НАДС, но НАДС еще потребуется обоснование.

Кабмин внес изменения в Схему должностных окладов работников патронатных служб в системе правосудия

Схема дополнена должностью помощника члена Высшего совета правосудия.

Следователи и прокуроры больше не смогут ограничивать своими постановлениями доступ к судебным решениям

Высший совет правосудия проиграл спор в Верховном Суде и внес изменения в Порядок ведения государственного реестра судебных решений.

Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

В ГПК и КАСУ внесут изменения относительно того, какие дела следует считать малозначительными

Незначительными делами в ГПК признают дела, где цена иска меньше 45 420 грн, для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн.

  1. В Украине

В Киеве произошло необычное ДТП: дорогу не поделили троллейбус и трактор, фото

09:14, 25 февраля 2024
Общественный транспорт получил серьезные повреждения.
В Киеве произошло необычное ДТП: дорогу не поделили троллейбус и трактор, фото
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В субботу, 24 февраля, в Соломенском районе города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и трактора. Фото аварии обнародовали в соцсетях.

Авария произошла на улице Федора Эрнста.

В результате ДТП никто не пострадал, но общественный транспорт получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.

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