В Киеве произошло необычное ДТП: дорогу не поделили троллейбус и трактор, фото

Общественный транспорт получил серьезные повреждения.

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В субботу, 24 февраля, в Соломенском районе города Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и трактора. Фото аварии обнародовали в соцсетях.

Авария произошла на улице Федора Эрнста.

В результате ДТП никто не пострадал, но общественный транспорт получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием.

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