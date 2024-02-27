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Відтермінування подання: хто має подати декларацію за 2023 рік, а хто – ні

17:43, 27 лютого 2024
Для певних категорій декларантів обов’язок подання декларацій відтерміновано.
Відтермінування подання: хто має подати декларацію за 2023 рік, а хто – ні
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Як нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції, до 31 березня триває кампанія декларування за 2023 звітній період. Службовців просять своєчасно та відповідально відзвітувати за свої статки.

Також у НАЗК наголосили, що для певних категорій декларантів обов’язок подання декларацій відтерміновано – їм потрібно буде це зробити не пізніше 90 днів після зміни умов, які надають їм таке право.

Так, обов’язок подання декларацій відтерміновано для:

  • військовослужбовців Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, УДО, ЗСУ, інших військових формувань;
  • поліцейських поліції особливого призначення, залучених до ведення бойових дій;
  • осіб, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;
  • осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • осіб, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу;
  • осіб, які є полоненими чи інтернованими;
  • осіб, які внаслідок поранення чи захворювання, пов'язаних з виконанням обов’язків військової служби, перебувають на стаціонарному лікуванні та/або реабілітації.

Відтермінування подання декларацій також стосується членів сімей зазначених осіб.

Проте в Законі є й виключення. Подати свої декларації за 2021, 2022 та 2023 роки до 31 березня 2024 мають декларанти з числа військовослужбовців:

  • міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників;
  • які входять до складу ВЛК, ЛЛК або відряджені до них;
  • які проходять службу у ТЦК та СП, або відряджені до них;
  • які беруть участь у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

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