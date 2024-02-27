Відтермінування подання: хто має подати декларацію за 2023 рік, а хто – ні

Для певних категорій декларантів обов’язок подання декларацій відтерміновано.

Як нагадали у Національному агентстві з питань запобігання корупції, до 31 березня триває кампанія декларування за 2023 звітній період. Службовців просять своєчасно та відповідально відзвітувати за свої статки.

Також у НАЗК наголосили, що для певних категорій декларантів обов’язок подання декларацій відтерміновано – їм потрібно буде це зробити не пізніше 90 днів після зміни умов, які надають їм таке право.

Так, обов’язок подання декларацій відтерміновано для:

військовослужбовців Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, УДО, ЗСУ, інших військових формувань;

поліцейських поліції особливого призначення, залучених до ведення бойових дій;

осіб, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

осіб, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу;

осіб, які є полоненими чи інтернованими;

осіб, які внаслідок поранення чи захворювання, пов'язаних з виконанням обов’язків військової служби, перебувають на стаціонарному лікуванні та/або реабілітації.

Відтермінування подання декларацій також стосується членів сімей зазначених осіб.

Проте в Законі є й виключення. Подати свої декларації за 2021, 2022 та 2023 роки до 31 березня 2024 мають декларанти з числа військовослужбовців:

міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників;

які входять до складу ВЛК, ЛЛК або відряджені до них;

які проходять службу у ТЦК та СП, або відряджені до них;

які беруть участь у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

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